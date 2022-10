Chiara Nasti su instagram «Ho fatto bene a non fare il vaccino, odio gli obblighi»

Chiara Nasti, nota modella e influencer napoletana, è ancora al centro delle polemiche. Questa volta a far discutere è una delle sue storie di instagram in cui, la futura moglie del calciatore laziale Zaccagni, alla domanda di un utente «Perchè hai deciso di non vaccinarti?» risponde «Era proprio necessario?».

Un'affermazione che ha fatto chiaramente indignare numerosi follower e non, i quali considerano la risposta della Nasti irresponsabile soprattutto per una donna in gravidanza. Infatti, Chiara partorirà il piccolo Thiago nel mese di novembre.

Inoltre, nel post di risposta, l'influencer napoletana aggiunge «Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla. Probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi» e conclude «Odio gli obblighi...faccio sempre l'opposto».