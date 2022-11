Diletta Leotta, il bacio con Loris Karius a Milano: la cena a lume di candela e il sogno di un futuro a Londra

Ora Diletta Leotta non nasconde il suo amore con Loris Karius. La storia con il modello Giacomo Cavalli è acqua passata oltre che poco pubblicizzata. Ora è davvero tutto diverso. E le foto che circolano sembrano confermarlo. La conduttrice di Dazn è andata a cena a lume di candela a Milano con il numero uno del Newcastle, si sono baciati in pubblico. Tutto veloce, come succede spesso in amore.

Diletta Leotta, l'amore con Loris Karius

L’attuale coppia, perché di questo si deve parlare, si è conosciuta appena due settimane fa a Londra, ad una cena con amici. Amore a prima vista tanto che Loris appena ha potuto è volato a Milano per incontrarla nuovamente. Ma questa volta lei e lui da soli. Ancora una volta i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno centrato il colpo. E sul numero in edicola di Chi ci sono tutte le foto del loro incontro milanese sulla terrazza di un noto ristorante del centro vista Duomo.

Le foto e l'intesa

Gli scatti mostrano già una grande intesa tra i due. Diletta, come da lei stessa ammesso, sta studiando ormai da mesi la lingua inglese. Il suo sogno proibito prima o poi è quello di volare in Inghilterra e condurre un programma di calcio sulla Premier League. Oggi le premesse sembrano essere più che buone…

Intanto le foto di Chi mostrano sorrisi e sguardi di intesa che si protraggono fino a casa di lei. Si perché il bel tedescone sale anche nei suoi appartamenti per trascorrerci probabilmente tutta la notte per una partita che è appena cominciata….