Elisabetta Canalis anticipa tutti e festeggia Halloween col suo Brian Perri

Sabato 27 Ottobre 2018, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 15:27

Avevamo lasciato Elisabetta Canalis con una vistosa ferita alla testa... e la ritroviamo così. I fan, però, possono stare tranquilli: si tratta, in entrambi i casi, di una finzione scenica. La prima, dettata dalle esigenze del set de L'Isola di Pietro 2, la seconda per festeggiare in anticipo la festa di Halloween.Sarà che Oltreoceano la tradizione e i festeggiamenti sono ovviamente molto sentiti, sarà che ormai l'ex velina sarda è statunitense d'adozione, ma fatto sta che Elisabetta Canalis, insieme al marito Brian Perri e ad alcuni amici, ha già preso parte ad una festa di Halloween con cinque giorni di anticipo.L'idea della sanguinosa ferita in fronte deve essere molto piaciuta a Elisabetta, che dopo averla provata sul set ha deciso di usarla anche per il proprio travestimento in una festa a Beverly Hills.