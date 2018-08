Emanuela Folliero, sexy e generosa in vacanza in Puglia: follower in estasi

Domenica 26 Agosto 2018, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 27 Agosto, 07:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha recentemente chiuso un capitolo importante della propria vita, non solo professionale, ma a 53 anni è pronta a rimettersi in gioco, sempre impegnata sul piccolo schermo. Gli anni sembrano passare solo dal punto di vista anagrafico, perché Emanuela Folliero è più sexy che mai.I suoi follower su Instagram lo sanno benissimo, poiché gli scatti postati su Instagram non mentono. Sensuale e generosa come sempre, l'ormai ex annunciatrice di Rete 4 ha documentato le sue vacanze in Puglia. Sotto il sole di Otranto, Emanuela Folliero ha posato per i propri follower.Gli scatti, ad altissimo tasso di sensualità, hanno mandato in estasi i fan di Emanuela. Una bellezza che sfida, e vince, il tempo.