Francesco Monte minacciato per l'addio a Giulia Salemi: «Su Instagram mi scrivono che vogliono aggredirmi con l'acido»

Giovedì 18 Luglio 2019, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Monte sta trascorrendo le vacanze assieme alla nuova fidanzata Isabella De Candia e, con la nuova stagione televisiva, finalmente abbandonerà il mondo dei reality per tornerà sul piccolo schermo con “Tale e Quale Show”. Momento positivo quindi, ma l’ex tronista ha qualcosa da dire circa le reazione alla fine della sua love story con Giulia Salemi.Ultimamente infatti ha dovuto smentire molte cose: «No no, io ho smentito tutto! – ha fatto sapere in un’intervista al Magazine di “Uomini e donne” - Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia».«Perché c'è un attaccamento morboso alla coppia, alla vecchia coppia. Mi fa piacere, ma a tutto c’è un limite. Io non posso ritrovarmi su Instagram minacce di aggressione con l'acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perché a fare la figuraccia sarebbero queste persone, che scrivono con i loro profili. Tanta gente ha voluto ricamare sopra a queste situazioni, perché io uso il silenzio ma non sempre funziona. E per questo ho deciso di dire la mia».Gli attacchi subiti non sono stati pochi: «Quando vedi per venti volte un commento di critiche o insulti. .. da una parte lasci perdere, dall'altra ti dispiace. Le persone continuano a confondere la persona con il personaggio; io non- voglio che sia così. Io tutelo la mia privacy, e certe cose di me non emergono nella sfera pubblica. In otto anni da me non è mai uscita una parola contro una persona, per speculare sugli altri. Non sono così, e lo dicono i fatti».