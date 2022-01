Gf Vip, Alex Belli svela il nome della sua nuova fiamma: «Ve la presento, si chiama Bella»

Uscito dal triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge, che ora sembrano diventate intime amiche nella casa del Gf Vip, Alex Belli svela l'identità della sua nuova fiamma. In risposta alle presunte rivelazioni del paparazzo Andrea Franco Alajmo, che oggi a Mattino 5 era pronto a giurare su una nuova relazione dell'ex gieffino, il vippone ha postato un breve video in compagnia del suo nuovo amore Bella.

In molti si erano chiesti che aspetto potesse avere la nuova conquista del modello e Alex Belli ha voluto accontentare tutti – fan, haters e semplici curiosi – con un simpatico video, parlando di amore a prima vista.

Volendo smentire con ironia le ultime voci sulla sua vita privata, Alex Belli ha pubblicato su Twitter una clip dove compare seduto al pianoforte mentre tiene sulle ginocchia la sua cagnolina. «Vuoi fare una sonatina con papà?» chiede l'ex concorrente del Grande Fratello Vip alla volpina. «Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella» ha aggiunto il marito di Delia Duran, mettendo finalmente a tacere chi lo voleva già tra le braccia di un'altra donna.

Il messaggio di addio di Alex Belli a Delia Duran

Cinque giorni fa Alex Belli ha messo fine alla sua storia con Delia Duran con un doloroso messaggio su Twitter: «Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola». Un addio inaspettato e, all'apparenza, definitivo. Almeno fino alla prossima puntata del Gf Vip.