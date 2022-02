GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Fan in allerta «Si lasciano?»

GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Cosa sta succedendo?. Mentre su canale 5 va in onda la diretta della 40ma puntata, su Instagram il compagno della Nazzaro pubblica una storia dal contenuto sibillino che mette in allerta i fan.

Vento di bufera su una delle coppie più salde dei reality italiani. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che sono usciti indenni da Temptation Island, rischiano di lasciarsi surante il Grande Fratello Vip. A far preoccupare i fan una storia che pochi minuti fa Lorenzo ha pubblicato sui suoi social.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, (archiviato Alex Belli) la nuova coppia è... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù vittima? «Nessuno mi capisce»....

Scrollando le storie precedenti, ci sono solo post di incoraggimento per Manila e di invito a votare per lei, quindi nulla lasciava presumere quello che è accaduto dopo. Come un fulmine a ciel sereno Lorenzo ha pubblicaun post in cui sembra voler lasciare la sua Manila.

«Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa - scrive - che non accettava soprusi ... oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato... mi prendo il mio tempo per riflettere». Fan in allerta. Cosa è successo di così tanto grave da scatenare questa reazione?