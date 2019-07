Laura Chiatti, Marco Bocci e le dolci dediche social: «Ci riscegliamo?»

Venerdì 5 Luglio 2019, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:29

Uno scambio di romantiche dediche social in occasione del quintodiper Laura Chiatti Marco Bocci . I due attori infatti si sono sposati è sposata ila Perugia e dalla loro relazione sono nati due figli, Enea e Pablo.Dal suo account Instagram Laura ha postato uno scatto che la vede assieme al marito, seguita dalla didascalia: “Oggi sono 5 anni... magari tra 50 ci scegliamo di nuovo 😉......!felice anniversario amore @marcoboccireal”.Veloce la risposta del marito, che sempre dal social ha condiviso una foto con la moglie, accomagnato dalla frase: “I cinque anni, quelli belli, quelli che non si dimenticano mai. HAPPY FIVE amore mio .... e non sentirli. Ovvio che ci riscegliamo @laurachiatti82 ti costringo.....”.Diversi i commenti dei fan e anche degli amici vip, da Michela Quattrociocche a Francesco Arca e la compagnia Ilaria Capuano. A salutare anche Nino D’Angelo, Nicoletta Romanoff ed Elena Santarelli