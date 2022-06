Marica Pellegrinelli ritrova il sorriso con il nuovo fidanzato: la reazione a sorpresa di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli torna a sorridere. A due anni dalla fine della lunga storia con Eros Ramazzotti, l'attrice bergamasca ritrova la serenità tra le braccia del suo nuovo fidanzato William Djoko.

La coppia si frequenta da diversi mesi, ma finora aveva mantenuto il riserbo preferendo consolidare il rapporto prima di ufficializzarlo sui social. La conferma è arrivata solo ieri quando la Pellegrinelli ha condiviso su Instagram alcuni scatti accanto al dj in occasione del suo trentesimo compleanno.

Lei lo definisce «Amore infinito», lui replica con un «Amore della mia vita», ma sono le parole dell'ex marito Ramazzotti a esaltare gli utenti. «Il tuo habitat preferito, miao» scrive il cantante con tanto di cuoricino, segno che la vecchia ruggine con l'ex moglie è ormai un ricordo lontano.

Marica non ha commentato le parole dell'artista, ma non è difficile immaginare la reazione al tenero messaggio dell'ex, che resta il padre dei suoi due figli: Raffaela Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, nato nel 2015. Eros e Marica si sono conosciuti ai Wind Music Awards nel 2009. Dopo la nascita della prima figlia, il 6 giugno 2014 si sono sposati con rito civile a Milano. Il 21 giugno la coppia ha festeggiato il matrimonio a Monterotondo di Gavi in Piemonte, mentre l'anno dopo è nato il secondogenito. La coppia si è separata nel luglio 2019.