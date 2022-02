Zaccagni, stagione da sogno: dietro l'exploit c'è anche la bella influencer napoletana Chiara Nasti

Ventisette partite disputate fin qui in stagione, sette reti e sei assist: Mattia Zaccagni è ormai diventato un leader tecnico della Lazio di Maurizio Sarri. Senza dubbio tra i migliori affari dello scorso mercato estivo dei biancocelesti, il classe 1995 ha iniziato a incuriosire anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che a marzo potrebbe dargli un'occasione. Il suo netto miglioramento però - già l'anno scorso al Verona aveva dato prova del suo talento - potrebbe non dipendere del tutto dall'approdo alla Lazio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Chiara Nasti sui social: «Ho avuto il Covid e sono guarita;... IL CASO Gf Vip, Chiara Nasti si scaglia contro il reality: «Non lo... AMORE E MARE Matteo Zaccagni a Capri, in barca con Chiara Nasti

Nella vita di Zaccagni infatti potrebbe aver avuto un impatto più che positivo l'inizio dell'avventura amorosa con Chiara Nasti, famosa influencer napoletana che vanta su Instagram quasi due milioni di follower. I sospetti sul loro flirt erano già nati in estate, dopo la rottura con un altro calciatore, il romanista Nicolò Zaniolo. Poi, lo scorso 18 dicembre, la fashion blogger 24enne ha ufficializzato l'impegno amoroso con l'attaccante.

Strano scherzo del destino, per Zaccagni. Proprio l'anno scorso il Napoli aveva messo gli occhi su di lui, individuato come perfetto vice Insigne e magari suo successore. Poi però è stato Sarri, ex azzurro, a convincerlo, così si è accasato alla Lazio e oggi rappresenta la fortuna dei capitolini. Zaccagni però, evidentemente, non sapeva che in un modo o nell'altro Napoli sarebbe entrata nel suo cuore.

Oggi la relazione tra i due, il talento e la modella, va a gonfie vele. Lei lo ritiene «il ragazzo perfetto per lei», come ha più volte riferito ai suoi tanti follower. Lui continua a fare faville in campo - tre gol, tre assist e un rendimento sempre crescente da quella foto scaccia dubbi - con la casacca biancoceleste.