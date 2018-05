L'incredibile trasformazione di Nina Moric e sul web si scatenano: «Sembra Michael Jackson»

No aspe’ ma quand’è che Nina Moric è diventata Michael Jackson? #GF15 pic.twitter.com/LCJoj0JvYl — Matteo Martinelli (@TeoMartin7) 15 maggio 2018

Mercoledì 16 Maggio 2018, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 14:50

La domanda che rimbalza in rete da ieri sera è solo una: «Ma che cosa ha fatto Nina Moric in faccia?». La modella croata, apparsa ieri sera in diretta tv al Grande Fratello dove è andata a riprendersi il fidanzato Luigi Favoloso, è stata letteralmente bersagliata sui social per il suo aspetto "trasfigurato". Capelli nerissimi, viso gonfio e tirato, Nina è sempre più magra. Dove sono finiti i meravigliosi lineamenti che le hanno fatto calcare le passerelle di tutto il mondo e che l'hanno resa immortale nel video di Ricky Martin ?«Nina sembri Michael Jackson, perché ti sei rovinata con tutta questa chirurgia?», le scrivono su Instagram. «Sei irriconoscibile», aggiunge qualcun altro. E via con i paragoni: Jocker di Batman, Crudelia Demon, La sposa cadavere. I social, si sa, sanno essere crudeli.L'ex di Fabrizio Corona però non le manda a dire e risponde piccata: «Che cavolo state dicendo, non ho mai rifatto il naso, bla, bla. Vedere marcio in tutto non vi rende migliori».