Serena Enardu e Pago hot al Grande Fratello Vip, lui avverte: «Non torneremo come prima, potrai rifiutarti solo ogni tanto»

Passione incontrollabile quella di Pago e Serena Enardu che da poco si sono ricongiunti nella casa del Grande Fratello Vip e pare che abbiano fatto pace dopo la rottura durante Temptation Island Vip. La coppia ha passato una nottata di fuoco sotto il piumone, tanto da spingere la produzione a bloccare la diretta, ma non è stato abbastanza e hanno creato una capanna di fortuna per la loro intimità.

Come hanno fatto 20 anni fa Cristina Plevani e Pietro Taricone, per evitare gli occhi indiscreti delle telecamere, con coperte e vestiti hanno creato una piccola zona franca dove potersi abbandonare alle effusioni. Pago ha mostrato inizialmente delle paure nel loro riavvicinamento, che potrebbero spingerlo a riprendere con calma il rapporto con Serena, viste le grandi sofferenze che ha avuto dalla rottura. Ma una cosa è certa: sembra decisamente meno accomodante.



La stessa capanna potrebbe essere stata una sua idea, visto che al suo ingresso ha avvertito Serena: «Non torneremo come prima, potrai rifiutarti solo ogni tanto». Uno dei loro problemi, come si ricorderà da Temptation, era proprio la poca intimità che negli anni si era venuta a creare. Riusciranno a venirsi incontro e a tornare insieme felici? Di sicuro la passione sembra non mancare più.