Di Maio sceglie la Puglia per le sue vacanze: dalle Isole Tremiti a Porto Cesareo passando per Ostuni

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio sceglie la Puglia per le sue vacanze estive. Dopo qualche giorno di vacanza nelle Isole Tremiti nel foggiano, l'esponente del M5s ha fatto tappa a Ostuni e a Porto Cesareo dove si è concesso una giornata al mare al Bacino Grande.

A Porto Cesareo

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi ha fatto tappa nel Salento scegliendo una delle località turistiche dalla sabbia bianca e le acque cristalline dello Ionio. Di Maio infatti ha trascorso una giornata al Bacino Grande di Porto Cesareo tra un bagno al mare, la tintarella sotto il sole e qualche foto con le "fans" che non hanno perso occasione di fare una foto con il Ministro.

La cena a Ostuni

Di Maio ha cenato a Ostuni all’interno del

Il Ministro Di Maio con i proprietari del Relais S. Eligio di Ostuni

a poche decine di metri dal centro storico della Città Bianca. Una serata tranquilla, dove il rappresentante della Farnesina è stato accolto con grande disponibilità dalla proprietà della struttura che si affaccia sulla cinta muraria di Viale Oronzo Quaranta. Il ministro ha cenato in assoluta riservatezza. Oltre Di Maio altri big della politica italiana, intanto, hanno scelto la Città Bianca per qualche giorno di relax, prima di Ferragosto: è il caso del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anche lui ad Ostuni in queste ore.

Isole Tremiti

Le vacanze pugliesi di Luigi Di Maio sono iniziate l'9 agosto. L'esponente del M5s è salpato dal porto di Rodi Garganico, nel Foggiano, alla volta delle Isole Tremiti. Lo ha reso noto lo stesso scalo turistico: «Dal nostro porto si è imbarcato verso le isole Tremiti il Ministro Luigi Di Maio che ha scelto Rodi Garganico per qualche giorno di vacanza», si legge in un post sulla pagina Facebook del «Porto turistico di Rodi Garganico». «Sempre in porto - conclude il post - il Ministro ha avuto un cordiale incontro con il sindaco Carmine d'Anelli ed il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese».