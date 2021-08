Follesa-Pisani: vacanze in Puglia con la "family" e una coppia di amici

Vacanze pugliesi anche per la coppia Follesa-Pisani. I due attori e comici italiani sono da qualche giorno in vacanza in Puglia tra Ostuni e Ceglie Messapica. In compagnia delle figlia Agata e di un'altra coppia di amici, l'attore Luciano Federico (nel cast del cult "Radio Freccia", film di Luciano Ligabue in qualità di regista) con moglie e figli, Katia Follesa e Angelo Pisani si stanno concendendo lunghe giornate in piscina, in un resort in cui trascorrono le vacanze, e passeggiate alla ricerca dei borghi pugliesi. Non senza dimenticare la loro verve e ironia che li ha resi personaggi apprezzati dal pubblico non solo sui social ma anche su piccolo schermo.

APPROFONDIMENTI VIP IN VACANZA Madonna in Puglia per festeggiare il suo compleanno: la regina del... GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia: masserie da sogno. Ecco... LECCE Gallipoli, tra monumenti e selfie arriva anche Barbie GOSSIP Luca Argentero e la moglie scelgono Gallipoli per le vacanze

LEGGI ANCHE: Madonna in Puglia per festeggiare il suo compleanno: la regina del pop compie 63 anni

Non mancano le scampagnate e la ricerca di prodotti tipici del posto, prima fra tutte la mozzarella come lo stesso Pisani dichiara in vari post e video su Instragram non senza far divertire i suoi fans.

I due attori da qualche tempo sono impegnati anche, proprio con la figlia Agata, nel format tv "Social Family" su Discoverychannel in cui raccontano - in chiave comica - le avventure della loro famiglia.