Raffaella Fico nuda nella schiuma in vasca da bagno: foto hot dopo il fidanzamento con Giulio Fratini

Raffaella Fico con uno scatto nuda nella vasca da bagno, torna a conquistare Instagram. L’ex gieffina, che ha al suo fianco il nuovo fidanzato Giulio Fratini, ha postato uno scatto “provante” che ha immediatamente conquistato i suoi follower.

Nello scatto c’è appunto Raffaella immersa nella vasca, nuda, coperta soltanto dalla schiuma del sapone da bagno. Il post naturalmente ha fatto subito il pieno di like e di commenti, anche spiritosi (come «Togli le mani!»), soprattutto di apprezzamento per il fisico statuario di Raffaella. Non mancano però le voci fuori dal coro, che vedono questo genere di condivisione solo come una ricerca di notorietà.



Poco male comunque perché l’obbiettivo della Fico di conquistare il social sembra essere raggiunto e lei può comunque sempre contare sul nuovo fidanzato. Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Moggi, con cui si parlava di nozze, Raffaella è stata sorpresa durante una vacanza con Giulio Fratini e ha reso ufficiale la storia postando una foto di coppia dal suo account.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA