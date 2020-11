Samantha De Grenet guarita dal coronavirus: «Giornate faticose e complicate, momenti di ansia e paura»

Samantha de Grenet ha vinto la sua battaglia col coronavirus. Ad annunciarlo proprio Samantha De Grenet, orami guarita dal coronavirus, che dal suo account Instagram spiega: «Sono state giornate faticose e complicate, momenti di stati di ansia e paura».

Samantha de Grenet ha preferito non condividere subito il suo stato di salute: «Ora ve lo posso dire! – ha scritto sul social - Ormai avete imparato un po’ a conoscermi e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate. Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene. Ebbene, anch'io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono cuccata e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone».

La paura è passata, il secondo tampone è negativo ed ora le serve solo un po’ di tempo per tornare completamente in forma: «Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è negativo...non avete idea la gioia! Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po', almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo.... Sono vicina a tutte le persone che non sono state " fortunate" come me e che stanno ancora lottando ....».

