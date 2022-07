Simona Ventura, continua la vacanza in Sardegna: fisico da urlo a 57 anni

Simona Ventura non può essere più felice di così. Continua la sua vacanza in Sardegna, in compagnia del marito Giovanni Terzi e i due figli Giulio e Caterina. La conduttrice a 57 anni continua a sfoggiare sui social il fisico perfetto, senza filtri. Si mostra stavolta con un bikini giallo acceso, tanto per non passare innoservata.

La conduttrice sta trascorrendo le vacanze tra le meravigliose acque cristalline dell'Isola Piana. Tra un tuffo e un tramonto, la Ventura sprigiona energia da tutti i pori, gustandosi il meritato relax.

Il post su Instagram

Spontanea, sorridente e abbronzata. Simona adora mostare il fisico asciutto ai 2 milioni di follower, e lo fa al meglio: bikini, occhiali da sole, capelli bagnati dal mare e sorriso stampato in faccia. Tutto in un video condiviso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.

I commenti

Non mancano i commenti sotto al post. Emoji di cuori e di fuochi, la Ventura ha fatto impazzire il web ancora una volta con una serie di scatti in cui mostra il fisico mozzafiato. Una cosa è certa, un'estate rovente superata alla grande.