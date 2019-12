Taylor Mega Babbo Natale super sexy per gli auguri: «Cosa vorresti ricevere quest'anno sotto l'albero?»

E anche Taylor Mega, naturalmente a modo suo, fa gli auguri di Natale a tutti i suoi fan sulla rete. L’ex naufraga bell’Isola dei Famosi, ex guest star al Grande Fratello oggi influencer ha condiviso un post per “rallegrare” le feste ai suoi follower.





Taylor ha postato diversi scatti ammiccanti dal suo profilo Instagram che la vedono in lingerie rossa, con un enorme lecca lecca in mano, il cappello di Babbo Natale in testa e un albero addobbato sullo sfondo, accompagnati dalla didascalia: “BUON NATALE By TAYLOR MEGA 🎅🏻🦌Cosa vorresti ricevere quest’anno sotto l’albero?🎄 Invia la foto e tagga tutti i tuoi amici per augurargli buon Natale ❤”.

Il post è nautralmente molto piaciuto ai suoi fan, che hanno ricambiato con una pioggia di like e commenti abbastanza coloriti gli auguri di Taylor.

Ultimo aggiornamento: 19:47

