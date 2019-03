Teresa Langella e Andrea Del Corso di Uomini e Donne si sono fidanzati: «La cosa più bella che abbia mai conquistato»

Martedì 26 Marzo 2019, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È amore a “Uomini e donne” fra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo il “no” nella puntata serale in villa che la tronista aveva ricevuto dal suo corteggiatore, i sentimenti hanno vinto e durante il programma condotto da Maria De Filippi i due hanno dichiarato il loro amore e si sono uniti in un abbraccio.Gli ex partecipanti del trono classico si stanno quindi frequentando, mettendo da parte le discussione del passato. L’annuncio era già stato dato dal profilo Instagram della trasmissione che aveva comunicato: «Nella registrazione di oggi Teresa e Andrea sono venuti a darci una bellissima notizia: hanno deciso di frequentarsi! Un grande in bocca al lupo da tutti noi», lasciando di stucco i numerosi fan.Stando ai rispettivi profili Instagram dopo la puntata i due avrebbero passato la notte insieme e dalle stories di Andrea arriva una tenera dedica su uno specchio per la fidanzata: «Sei stata la cosa più difficile e più bella che io abbia mai conquistato. A.». Andrea ha quindi riconquistato la sua Teresa e in molti sulla rete parlano di una loro possibile partecipazione al reality estivo di Maria De Filippi, Temptation Island.