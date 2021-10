Uomini e donne, Armando Incarnato e il “terremoto” per il nuovo taglio di capelli: la risposta social

Armando Incarnato, cavaliere del trono over di “Uomini e donne” ha cambiato pettinatura e il suo nuovo look sembra non essere piaciuto a diversi follower, che sul social l’hanno criticato pesantemente. Armando Incarnato, protagonista del dating show di Maria De Filippi, è quindi intervenuto su Instagram per risolvere la questione del “capelli gate”.

Armando Incarnato è da tempo sul piccolo schermo come cavaliere del trono over di “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Armando ha recentemente cambiato pettinatura, ma il suo look non è stato gradito da diversi fan, che l’hanno criticato anche pesantemente attraverso il social. Incarnato è dovuto quindi intervenire per risolvere in qualche modo la faccenda: «Cosa ho combinato con i capelli? – ha chiesto ai fan con un video su Instagram - Mi fate ridere, ma tutto a posto? Era una piega. Voi forse non lo sapete ma io sono una persona che ironizza molto su di sé».

La reazione dei fan ad Armando Incarnato sembra un po’ esagerata: «Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e chi ha ironizzato su di me, non ha capelli in testa. Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente, forse non l’avete capito. Invece di andare a vedere i gesti carini, la galanteria di un uomo nei confronti di una donna, state rompendo le scatole per i capelli. Riprendetevi, perché la vita è altro».