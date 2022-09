Non si sa mai cosa aspettarsi da Valentina Ferragni. La più piccola del clan di influencer ne combina sempre una delle sue e stavolta la cornice è la prestigiosa e patinata Milano Fashion Week. Taglio del nastro per la settimana della moda meneghina e la sorella di Chiara Ferragni si ritrova a fare i conti con una giacca fuori misura.

Valentina Ferragni, sfilata con imprevisto alla Milano Fashion Week

Dopo avere presenziato, rigorosamente front row, alla sfilata di Diesel alla Allianz Cloud, Valentina è pronta a trasferirsi in via Solari per assistere al defilé di Fendi con Chiara, ma qualcosa va storto. Se questo inverno, in occasione della settimana della moda di Parigi, aveva scoperto di essersi fratturata un dito del piede, ma ugualmente non aveva rinunciato a camminare sui tacchi, stavolta l'incidente è meno doloroso ma forse più imbarazzante.

«Io che faccio esplodere il bottone del cappotto appena prima di entrare alla sfilata di Fendi» scrive l'influencer, documentando in una storia Instagram l'increscioso contrattempo dettato forse dalla misura troppo slim del capospalla o da un movimento brusco dell'imprenditrice che, in un attimo, si è ritrovata in topless.

Sguardo perplesso di chi si chiede come sia potuto accadere, mano sul petto a coprire il bottone mancante e consapevolezza di non poter proprio tornare a casa per ricorrere ad ago e filo, Valentina Ferragni ha dovuto ricorrere al suo aplomb per non far notare nulla a ospiti e fotografi. Salvo poi confessare il suo piccolo segreto una volta terminata la sfilata.