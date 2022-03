Amici 21, Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro: «Ti fai i porci comodi». La seconda puntata del serale si accende subito con una belle lite tra i due insegnanti e avversari di ballo. A mandare su tutte le furie la Celentano le modifiche apportate al suo guanto di sfida.

Il primo guanto di sfida proposto durante il serale di Amici 21 arriva dalla maestra Celentano che propone un ballo che metta in risalto le doti dei suoi bellerini Leonardo e Michele. A differenza della scorsa puntata, quando Todaro ha rifiutato di far ballare i suoi perchè la sfida non era equa, ha deciso di apportare qualche modifica ai passi della Celentano.

Parte la sfida tra Nunzio e Christian contro Leonardo e Michele, al termine la Celentano è furiosa: «Raimondo si è fatto i porci comodi. Un conto è sistemare i passi, un altro è cambiare stile. Ti ho dato un dito ti sei preso un braccio. Comportandoti così non fai altro che darmi ragione», Raimondo Todaro non si scompone: «Ma cosa ti interessa, se le fanno schifo i miei non si deve preoccupare».