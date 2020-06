Antonio Zequila contro Lucia Bramieri: «Vive di riflesso a un cognome altisonante…»

Ultimo aggiornamento: 13:48

risponde dal suo account Instagram a. In una recente intervista la Bramieri, la vedova di Cesare Bramieri, figlio del famoso attore Gino Braimeri e protagonista della quindicesima edizione del Grande Fratello ha fatto riferimento in un’intervista a Zequila, protagonista invece dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.Lucia, parlando dell’ultima edizione del reality in un’intervista, ha sottolineato che, alla ricerca della figura maschile all’interno della Casa, non si sarebbe rivolta certo a lui: «Vorrei un uomo come Fabio Testi e non un maschio come Antonio Zequila... – aveva spiegato - Perché maschi si nasce, ma uomini si diventa».A rispondere direttamente Zequila, dal suo profilo Instagram: «Solo x coerenza...dal momento in cui vengo citato in un articolo da una signora che vive di riflesso ad un cognome altisonante di un grande attore....preciso che non ci sono ne maschi ne uomini che possano compensare un desiderio d'amore....l'amore è pura energia contemplata da esseri viventi tentati dal desiderio della passione.......e la signora in questione..ahimè non induce in tentazione purtroppo......siamo uomini o caporali??Totò docet».