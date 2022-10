Architetto rovina matrimonio, lo sposo: «Mi è costato 10 milioni di euro»

Un architetto ha rovinato un matrimonio. Edward Short e la sua allora moglie Hazel hanno acquistato il faro nel Devon più di un decennio fa e da allora hanno combattuto con i suoi lavori di ristrutturazione. La splendida Chessil Cliff House a Croyde, nel Devon, ha visto Edward impegnare milioni di sterlni nel tentativo di renderla la casa perfetta, che lui e la sua ex hanno soprannominato il "Faro".

Assegno di divorzio anche se la ex lavora in nero: la sentenza dei giudici

«La proprietà più triste di sempre»

La proprietà sulla scogliera è apparsa per la prima volta su Grand Designs, con Kevin McCloud, su Channel 4 nel 2019, dove gli spettatori l'hanno definita la "proprietà più triste di sempre". Il dirigente dell'industria discografica Edward aveva grandi sogni per la proprietà, ma ha dovuto affrontare angoscia dopo una serie costante di problemi di costruzione. È rimasta una delle case più discusse del programma immobiliare grazie alle sue circostanze affascinanti e ad alcune voci di alto profilo sull'acquisto della casa da parte della popstar Harry Styles, che sono state successivamente confermate false dagli agenti immobiliari.

Il tentativo di metterla in vendita

Entro il 2021, la casa non aveva un aspetto migliore ed Edward aveva sperato che sarebbe stata completata entro la fine di quell'anno in modo da poterla mettere in vendita nel tentativo di ottenere un netto profitto di 4 milioni di sterline. La casa è stata quotata a luglio all'inizio di quest'anno per l'incredibile cifra di 10 milioni di sterline, anche se mancava di servizi di base come cucina, bagno, pavimenti e impianti di illuminazione e infissi.

Il riscatto

Edward è riuscito a ritrovare l'amore, dopo essersi rivolto agli appuntamenti online nel tentativo di distrarsi dai suoi numerosi problemi di proprietà.