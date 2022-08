Britney Spears, paura tra i fan di Instagram. L'ultimo post spaventa: «Stai bene? Sei nei guai?»

Britney Spears spaventa sempre di più i suoi fan. L'involuzione avuta dalla pop star, mostrata sui suoi social, spaventa chi per anni l'ha supportata anche nella sua battaglia legale al padre. Su Instagram l'ex reginetta del pop si mostra sempre più hot e senza veli, ma l'ultimo post è criptico e c'è chi teme per la sua incolumità.

Il post incriminato

Il profilo Instagram di Britney Spears è da sempre pieno di selfie e foto che la ritraggono, che raccontano la sua vita quotidiana. Ma adesso è comparso un post davvero inquietante. Un quadrato di colore rosso, senza alcuna didascalia che ha preoccupato tutti i suoi follower. Sul web sono iniziate molte speculazioni riguardo alla scelta di pubblicare una foto del genere. Ma guardando attentamente non è la prima volta che l'ex pop star pubblica quel quadrato rosso.

Non è la prima volta

Sul suo profilo era già comparso. Dopo averlo pubblicato un paio di giorni fa, eccolo ricomparire anche nella giornata di ieri e nei commenti si è scatenato il panico. Molti follower sono confusi e preoccupati. Nessuno, al momento, oltre alla Spears sa cosa dovrebbe significare il quadrato rosso, ma alcuni fan hanno espresso le loro preoccupazioni per il suo benessere. «Stai bene?», chiede un follower, seguito subito da un altro: «È tutto ok?», ma c'è anche chi va oltre: «Secondo me sei nei guai» o, ancora, «Possiamo controllare che stia veramente bene questa povera donna!? Mi sento così inutile e non riesco a immaginarmi come possa sentirsi».



La speranza

Ma c'è anche chi minimizza e spera, in cuor suo, che questo ripetersi di quadrati rossi sia un riferimento alla sua imminente collaborazione con Elton John in un duetto di Tiny Dancer. Una collaborazione che dovrebbe essere il suo rilancio nell'industria musicale e che tutti attendono trepidanti. La sua controversia legale, durata 13 anni, si è conclusa e adesso Britney potrebbe essere pronta a calcare i palcoscenici di tutto il mondo.