Re Carlo III, le manie e gli scatti d'ira poco regali: dalle smorfie ai cinque cambi d'abito al giorno

Tendenze esclusive e smodate. Manie. Ne ha diverse Re Carlo III: dai cinque cambi d'abito al giorno alla stessa colazione ogni mattina. La giornata è scandita rigorosamente, tutto deve essere perfetto. Guai ad errori, altrimenti si scatena l'ira. Non sono infatti mancati gli episodi di evidente fastidio da parte dell'uomo di cui si parla di più in Gran Bretagna questi giorni.

Regina Elisabetta, i funerali: programma e curiosità dalla carrozza trainata dai marinai al Big ben "silenziato". Cosa succede domani

Gli scatti d'ira di Re Carlo III, la smorfia al valletto

Nell'ultima settimana Carlo ha avuto due scatti d'ira vistosi (ripresi, inoltre, dalle telecamere). Il primo è accaduto durante la cerimonia a Westminster per la sua proclamazione: mentre stava per firmare l'atto solenne, si è irritato per la presenza di troppi portapenne sul tavolo. Una smorfia di sdegno, quella indirizzata all'inserviente, diventata subito virale.

UK



Moment King Charles furiously motions for aide to move ink pot as he signs proclamation (before eagle-eyed viewers spot him 'stealing' the pen)

King Charles III has signed the Royal Proclamation and officially named new King

The pen he signed proclamation with was a gift from pic.twitter.com/Lmapu2xIyd — MassiVeMaC (@SchengenStory) September 10, 2022

La rabbia per le dita sporche d'inchiostro

Il secondo episodio di fastidio si è verificato quando il re doveva firmare il libro dei visitatori nel castello di Hillsborough, a Belfast. «Oddio, ho messo la data sbagliata!», ha escalmato quando si è accorto dell'errore. Poi Camilla gli ha fatto notare un altro sbaglio e lui ha visto che le dita erano sporche di inchiostro: «Oddio, odio questa cosa!». Strilli, urla e insofferenze poco regali.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

Le manie, i cinque cambi d'abito al giorno

Il giovane monarca è sempre stato noto per il suo stile elegante. E questo significa che dedica molto tempo e attenzione alle sue scelte di abbigliamento. È stato anche rivelato che cambia i suoi vestiti cinque volte al giorno.

L'ossessione per i lacci delle scapre

Per i lacci delle scarpe Re Carlo ha una vera e propria ossessione. Nel libro Not in Front of the Corgis: Secrets of Life Behind the Royal Curtain l'ex servitore reale di Sua Maestà, Brian Hoey, afferma che il principe chiede che i suoi lacci delle scarpe vengano stirati ogni volta che si toglie le scarpe.

Viaggia con il suo letto e il suo bagno

Un autore, che era anche il biografo di fiducia della principessa Diana, aveva menzionato che il monarca viaggia con il suo sedile del water, anche quando va a casa di amici intimi. Ha anche aggiunto che porta con sé il suo letto e due foto di paesaggi scozzesi.

Non mangia a pranzo

Re Carlo non pranza. Il pranzo è visto come un lusso, ha spiegato un ex corrispondente reale, che intralcia il suo lavoro: quindi fa colazione tardi e si dedica alle sue incombenze per il resto della giornata.

Oltre 100 membri dello staff

Sono circa 124 i membri dello staff, che mantengono pulita la casa del principe Carlo e della duchessa Camilla, Clarence House. E ogni volta che il Principe di Galles viaggia porta con sé: il suo maggiordomo, due camerieri, un segretario privato, una dattilografa, uno chef e una manciata di guardie del corpo. D'altra parte è un re. Ma tutto questo è regale?