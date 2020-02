Coronavirus, in Italia prezzi alle stelle per gli igienizzanti: Amuchina su Amazon a 98,99 euro

Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo

La concorrenza, quella tra gli sciacalli.@AmazonIT @AmazonItalia non hai nulla da dire? O, meglio ancora, da fare?

Siamo d’accordo che questa è una porcata inumana? #amuchinatidelbounty pic.twitter.com/GFvhphCXJF — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) February 23, 2020

sempre più: a poco più di 48 ore dall'esplosione del focolaio delin Lombardia e in Veneto, in tuttaliquidi e gel per la disinfezione e la pulizia delle mani vengono venduti aassolutamente proibitivi. Le scorte nelle farmacie stanno esaurendo e sul web i prezzi sono schizzati fino a raggiungere cifre folli, ma solo in Italia.Il caso è stato denunciato da diversi esponenti politici ma anche alcuni vip., ex deputata del Pd, ha messo in evidenza che sugliall'estero vengono venduti a prezzi di mercato, mentre in Italia il costo è letteralmente lievitato fino a raggiungere cifre esorbitanti. Su Amazon.it, infatti, il gel Amuchina nel flacone da 80 millilitri viene venduto addirittura a poco meno di 25 euro, quando normalmente il suo prezzo non supera i cinque euro. Nella versione tedesca, invece, i prezzi sono ancora in linea con il mercato. «Perché su Amazon Italia costa di più?», si chiede Anna Paola Concia.Anche un'altra esponente politica, l'ex ministra, ha evidenziato l'anomalia dei: «».Il caso è stato sottolineato anche dal rapper, che non usa mezzi termini e sceglie un hashtag particolare come #AmuchinatiDelBounty: «La concorrenza, quella tra gli sciacalli. Amazon Italia, non hai nulla da dire o, ancora di meglio, da fare? Siamo d'accordo che questa è una porcata inumana?».