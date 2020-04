Coronavirus, l'infermiere del reparto covid rinnova la promessa di matrimonio alla fidanzata-collega: «Mi vuoi ancora sposare?»

Johnny Fasulo, di Avellino, e Armida Cozzolino, di Napoli si sarebbero dovuti sposare in questi giorni ma l'emergenza covid ha impedito loro di realizzare il sogno della vita. Fidanzati da 7 anni lo scorso novembre Johnny aveva chiesto ad Armida di sposarlo. Tutti e due infermieri si erano trasferiti in Lombardia per lavoro e si sono trovati nel mezzo della bufera da coronavirus.

Fasulo è impegnato nel reparto di subintensiva dedicato al Covid-19 e anche Armida lavora in ospedale. Da mesi stanno passando momenti difficili, turni faticosi, ma lo hanno fatto sempre insieme, cercando di supportarsi in questa lotta. Il pensiero delle nozze è stato messo da parte, ma proprio qualche giorno fa Johnny ha deciso di rinnovare la richiesta alla sua amata e sulla tuta di protezione ha scritto un messaggio dedicato a lei: «Mi vuoi ancora sposare?».

Un'immagine che è stata immortalata da uno dei colleghi dell'infermiere che ha raccontato la storia a un giornale locale. «Non è affatto facile vivere con una persona che ami e sperare che non sia proprio tu l’untore che la farà ammalare. Ma la responsabilità e la passione non ci ha mai fermati, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro e l’organizzazione del matrimonio è stata giustamente messa in secondo piano», ha affermato infermiere al sito SposinCampania.

L'infermiere ha confessato di aver visto la sua compagna giù di morale, non solo per la situazione generale ma anche per il fatto che ormai da tanto sono lontani da casa, così ha voluto farle tornare il sorriso.

