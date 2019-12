La deputata grillina travolta dalle critiche dopo la foto alle Maldive: «La rendicontazione? Non riesco a completarla»

Una bufera, esclusivamente mediatica e social, ha travolto la deputata del Movimento Cinque Stelle Yana Ehm. La parlamentare, infatti, si trova in vacanza al caldo e proprio una foto delle sue vacanze alle Maldive ha scatenato le polemiche. Sono piovute critiche sotto il post in cui la giovane portavoce grillina si mostra seduta sull'altalena con sullo sfondo l'Oceano Indiano. Uno scatto da alcuni giudicato poco rispettoso nei confronti di chi si trova in difficoltà.



«Tanti auguri di Santo Stefano da Thoddoo, la watermelon island delle Maldive! Non nego che da quando sono arrivata, quest'isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po' i suoi pregi (e difetti)», si legge nel post. E poi quasi sentendosi un po' in colpa aggiunge: «Anche se sono all'estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo».







Alcuni le hanno augurato buone vacanze, ma sono in molti ad aver contestato questa scelta. «Con la fame che c'è tra la gente comune, questi post sarebbe meglio evitarli, soprattutto da un rappresentante del M5S», è il commento di un utente. E poi ancora: «Ci sono persone in difficoltà estrema, io non ho un lavoro, mio padre è pieno di debiti, così, giusto per dirtelo». E un altro elettore tuona: «Il mio voto mai più. Mi sento tradita, presa in giro, imbarazzata dal vostro comportamento...» «Qui la gente è in miseria e te te ne vai alle Maldive». E via così.



A Yana Ehm, inoltre, è stato chiesto di chiarire la propria posizione in merito alla rendicontazione M5S, ossia la parte dello stipendio che ogni parlamentare del Movimento dovrebbe versare su un conto corrente gestito dal ministero dell’Economia e destinato al microcredito alle imprese. Lei su Facebook si è giustificata così: «Fornisco con piacere le necessarie delucidazioni: a causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi».



«Per spiegare ancora meglio - ha aggiunto - va 'chiuso' il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato ed interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto, ho già preso prossimo appuntamento. Per ogni altra delucidazione sono disponibile via messaggio o mail (alcuni hanno addirittura il mio numero di cellulare...). Un caro saluto a tutti, Yana».