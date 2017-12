Filippo, gaffe di fine anno: vede un uomo con la barba e chiede «È un terrorista?»

Il principe Filippo ha salutato il 2017 come solo lui sa fare: con una battutaccia. Scrive il Daily Mail che lungo la strada verso la chiesa di St Mary Magdalene, a Sandrigham, il duca di Edimburgo si sia fermato a salutare i fedeli in compagnia della Principessa Anna. A un certo punto, il consorte di Elisabetta, 96 anni e sempre lo stesso spirito, ha notato un uomo con una folta barba, lo ha indicato e quindi domandato alle sue guardie del corpo: «È un terrorista?». Secondo una persona presente, Filippo lo ha detto a bassa voce ma «sapeva di essere sentito».



Elisabetta non era nei paraggi ma dopo 70 anni di matrimonio con il "principe gaffeur" è abituata alle sue battute di dubbio gusto. Una volta, in visita in Cina, Filippo disse a un gruppo di studenti britannici in trasferta: «Se restate qui a lungo vi vengono gli occhi a mandorla», mentre incontrando un escursionista britannico in Papua Nuova Guinea gli chiese come «era riuscito a non farsi mangiare?». E nel 1997 ricevendo a Buckingham Palace Helmut Kohl gli si rivolse con il titolo di "Reichskanzler", quello che usava Adolf Hitler.

Domenica 31 Dicembre 2017, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 17:21

