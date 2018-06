Il matrimonio trasforma la personalità: lui più coscienzioso, lei meno ansiosa

Le donne diventano meno nevrotiche ansiose e preoccupate, gli uomini si rivelano invece più coscienziosi. Questi alcuni cambiamenti della personalità che possono intervenire nei primi anni di matrimonio, secondo una ricerca dell'Università della Georgia, pubblicata sulla rivista Developmental Psychology. Lo studio ha considerato i punti chiave che compongono la personalità (apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e stato nevrotico). Secondo gli studiosi, come un vero e proprio spartiacque nella vita, il matrimonio può modificare alcuni aspetti del nostro modo di essere e sono cinque i cambiamenti principali identificati nei primi anni di nozze.



Questi i 5 cambiamenti segnalati: le donne mostrano una tendenza a un minor stato nevrotico; una minore apertura (disponibilità ad interessarsi agli altri); negli uomini cresce la coscienziosità e diminuisce il lato del carattere legato all'estroversione; sia marito che moglie tendono a sviluppare anche un livello inferiore di gradevolezza, un tratto della personalità che si manifesta in caratteristiche comportamentali individuali come gentilezza, comprensione e calorosità. Per arrivare a questa conclusione sono state coinvolte nello studio 169 coppie di novelli sposi in tre fasi diverse nel corso dei primi 18 mesi di matrimonio, seguite per valutare la situazione di partenza iniziale e i successivi cambiamenti. I risultati sono stati confermati indipendentemente dall'età, dalla durata della loro relazione o dal loro stato prima del matrimonio.

Nel loro insieme - concludono gli studiosi - queste scoperte indicano che le personalità dei coniugi appena sposati subiscono cambiamenti significativi durante i primi anni e questi cambiamenti sono associati anche a quelli nella soddisfazione coniugale

Venerdì 1 Giugno 2018, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».