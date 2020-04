Infermiera che combatte contro il coronavirus viene derubata della moto, la Kawasaki le regala la motocicletta nuova

When local nurse Mercedes Suarez found out her 2004 Kawasaki 250 Ninja was stolen, she was "devastated." During the past three years, she spent hundreds of dollars restoring the motorcycle. #news https://t.co/XrqsTcQcCa pic.twitter.com/4AkdLCcv88 — Talya Miron-Shatz (@TalyaMironShatz) April 15, 2020

, Stati Uniti, che in questo periodo di pandemia come molti altri suoi colleghi lavora giorno e notte per contrastare il Covid-19.La donna era solita recarsi in ospedale con la sua vecchia Kawasaki ZZR 250. Tuttavia un giorno, Mercedes ha parcheggiato la moto senza sapere che alla fine del suo estenuante turno non l'avrebbe più rivista. Anche se, come di solito accade nei film, le storie possono avere un lieto fine., ha saputo del furto e non ha esitato a contattare i suoi partner Kawasaki. Dave ha raccontato loro cosa era accaduto e, senza alcun indugio, ha suggerito di fare un regalo all'infermiera: una nuova moto.L'azienda ha accettato il suggerimento, intendendo ringraziare con questo gesto Mercedes per il suo intenso lavoro nella lotta contro il coronavirus. La donna ha ricevuto una nuovissima Ninja Kawasaki da 400 cavalli del valore di 5.000 dollari. Mercedes, felicissima, ha ringraziato il rivenditore per il grande e inaspettato gesto.Ma la storia non è finita qui.La sua preziosa Kawasaki ZZR 250 è stata ritrovata con qualche danno e un laboratorio locale si è offerto di riparare volontariamente e gratuitamente la vecchia moto.