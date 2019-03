Kate Middleton come Meghan Markle: «Ha litigato con la sua migliore amica e vuole cancellarla dalla vita di William»

Lunedì 25 Marzo 2019, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 11:26

Nella Royal Family non è solo Meghan Markle ad avere un "caratterino". Sembra che anche la cognata Kate Middleton non sia una persona facile. Sembra che recentemente laabbia constretto il maritoa cancellare dalla loro vita la sua ex migliore amicasua vicina di casa nel Norfolk e membro di una delle famiglie più ricche e più altolocate delIl gossip impazza e la stampa britannica ha ribattezzato Rose la “rural rival” della duchessa. Sembra, inoltre, che il principe abbia cercato inutilmente di farle riappacificare, ma la situazione è apparsa irrisolvibile. La donna, 35 anni, è un'ex modella, ha tre figli che sono i compagni di giochi died è la moglie delSua nonna era molto amica dellaLa sua casa, Houghton, ha 106 stanze, e confina con Anmer Hall, la residenza di campagna dove fino a poco tempo fa Kate adorava rifugiarsi.I bene informati raccontano che Kate potrebbe essere gelosa della bellissima Rose e avrebbe imposto a William di non vederla più. Il principe in passato l'avrebbe corteggiata e sarebbe stato accusato di essere stato troppo gentile con lei anche ora.«Hanno litigato furiosamente. Erano molto amiche ma adesso non più. William ha provato a fare da pacificatore, per evitare di rompere i rapporti tra le due famiglie. Vivono vicini, hanno amici comuni, sono stati spesso ospiti gli uni degli altri. Ma Kate ha detto che non la vuole più vedere e ha imposto a William di distaccarsene progressivamente, malgrado il loro status sociale».