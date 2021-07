Pietro da Vinci ha il dna di Leonardo: «Ma il genio è lui». A caccia dei 14 “eredi” viventi identificati dall’ultimo studio

«Io, discendente di un genio? Addirittura di Leonardo. Vivo a Vinci, i miei genitori sono di queste parti, ma non mi ci sento. O forse sì, magari ogni tanto». Scherza con gli amici, quando gli ricordano quanto gli viene attribuito dalla scienza, anzi dalla genetica. Riccioli neri, spesso in bicicletta per il paese, un lavoro alla Telecom, Pietro Calosi fa parte di una discendenza speciale, quella dell’autore della Gioconda, dell’Ultima Cena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati