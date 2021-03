Lotteria EuroMillions: vincono 212 milioni di euro, ma non avevano comprato il biglietto

Ha fatto jackpot, ma non può ritirare la vincita. La 19enne Rachel Kennedy ha vinto la selezione inglese della lotteria pan-europea EuroMillions, però, la carta di credito con cui aveva comprato il biglietto non aveva credito sufficiente. E per questo non le è stato assegnato il premio: in tutto dovrà rinunciare a 182 milioni di sterline, ovvero 212 milioni di euro.

La scritta: «Hai vinto»

A febbraio, Rachel Kennedy e il suo ragazzo Liam giocano sette numeri: 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11. Con trepidazione aspettano per l'estrazione del 26 febbraio. Quando arriva il giorno, la studentessa di Business Management alla Brighton University controlla il suo account della National Lottery e vede l'annuncio: «Hai vinto». Rachel è in estati. «Ho chiamato subito mia madre e mio fratello – ha commentato la giovane al Sun –. Non ci potevo credere. Così ho telefonato il numero della lotteria».

L'amara risposta

Quando Rachel chiama per sapere della vincita, la risposta la spiazza. «Sì, lei ha indovinato i numeri, ma sulla carta non ha denaro sufficiente per il pagamento del biglietto». Lei la prende con filosofia, mentre il ragazzo si arrabbia. «Avevo il cuore spezzato – ha detto Liam –. È stato un duro colpo quando ho sentito l'uomo al telefono dire che non avevamo in realtà comprato il biglietto». Ma la coppia può subito rifarsi. Dalla National Lottery gli augurano «di avere ancora fortuna in futuro».

Ultimo aggiornamento: 13:33

