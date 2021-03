Perde la memoria: ogni giorno gli devono ricordare che è innamorato di sua moglie

Christopher Robin Turner ha 36 anni e soffre di una rara patologia che gli fa dimenticare alcuni momenti della sua vita. La malattia si chiama narcolessia ed è una malattia neurologica caratterizzata da episodi di ipersonnolenza diurna accompagnati da disturbi del sonno che provocano perdita di memoria.

A causa delle sue condizioni sua moglie, Chelsea, 28 anni, gli ricorda ogni mattina la sua vita, attraverso appunti che mette accanto al suo letto. La storia di questa coppia ricorda il film 50 volte il primo bacio, un film del 2004 con Adam Sandler e Drew Barrymore e diretto da Peter Segal.

Le note riportano il nome di Christopher, il suo lavoro, il nome della sua donna, il nome dei suoi cani, Fox e Panda, e spiega anche la malattia di cui soffre.

«Scrive appunti da circa sei anni. È molto premurosa e lo apprezzo davvero perché è inaspettato che qualcuno sia così comprensivo», ha raccontato Christopher, come riporta cmjornal. «Ci sono state volte in cui mi sono svegliato e non l'ho riconosciuta, comincio a girare per casa cercando di scoprire chi sono e lei mi chiede cosa sto facendo», aggiunge. L'uomo afferma che questa condizione è difficile da spiegare, che ha due o tre sogni per notte e che questi sono così «realistici e vividi» che rivive momenti del suo passato. «Quando mi sveglio, sono bloccato nel passato e non so dove mi trovo», racconta.

La coppia si è conosciuta al lavoro 10 anni fa e rivela che è stato amore a prima vista. A Christopher questa malattia è stata diagnosticata all'età di 16 anni. È comune che le persone con questa condizione si addormentino improvvisamente e in luoghi inappropriati.