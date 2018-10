Sorpresa ai Decumani: l'attrice Grecia Colmenares «pizzaiola» con Gino Sorbillo

Martedì 16 Ottobre 2018, 18:35

Dalle seguitissime telenovelas allo show-cooking in strada. L'attrice venezuelana Grecia Colmenares - che negli anni Ottanta e Novanta è stata protagonista di «Topazio», «Manuela» e «Milagros», per ricordare qualche serie televisiva - questa mattina si è trasformata,nel cuore di Napoli, in una perfetta allieva pizzaiola, con un maetro d'eccezione: Gino Sorbillo.In via dei Tribunali, all'esterno del locale, è andata in scena la particolare lezione su come si fa la vera pizza napoletana, con tanto di mani in pasta della bella attrice e ovviamente foto e video di curiosi e turisti che hanno assistito allo show-cooking.Alla fine applausi per Grecia Colmenares e per Gino Sorbillo che hanno mostrato ai presenti una invitante pizza margherita pronta per essere infornata.