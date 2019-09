Raccoglie pannolino usato nel bosco, lo porta con sé ore e scrive su Fb: «Povero vostro figlio, che pena»

Sabato 14 Settembre 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 18:27

Una lezione di educazione, di civiltà e di ecologia che una giovane escursionista indirizza a chi si è disfato di un pannalino (usato) da neonato gettandolo sulle rive di un corso d'acqua nei pressi del Lago di Creta in provincia di Bolzano . Uno scenario naurale magnifico che si cerca di tutelare anche dai maleducati che gettano un maleodorante - e passi - oggetto che impiegherà almeno 400 anni ad essere assorbito dall'ambiente a meno che non si tratti di modelli biodegradabili, ancora poco diffusi perchè molto costosi.Perché non metterlo, allora, quel pannolino, in un sacchetto fino a quando non si incontra un contenitore adatto per questo tipo di rifiuti? Indifferenziati, in quasi tutti i Comuni anche se ce sono alcuni che hanno preso di petto questa bomba ecologica (ne servono almeno 4 al giorno per ogni neonato) e li raccolgono a parte.L'escursionista ha raccolto pannolino e salvietta, li ha messi in un sacchetto appeso allo zaino per almeno due ore e poi, a casa, ha scritto un longo post per cercare di educare i genitori di quel bambino per il quale prova "pena e tristezza"."Ciao! Spero tanto che tra un giorno, un mese o un anno questa foto possa arrivare a te. Mi piacerebbe davvero sapere cosa esattamente hai pensato quando tra il 10/9 e il 12/9 2019 passeggiando sul sentiero che dal centro visite del parco naturale ti porta al Lè dla Creda hai cambiato il pannolino al tuo bambino lungo il corso d'acqua. E dopo avergli pulito il sederino hai creduto che la cosa migliore da fare fosse gettare il pannolino e la salvietta per terra, e so che è stato in questi giorni perché quando è stato messo tutto dentro un sacchetto la salvietta era ancora profumata. Io non ti scrivo con rabbia o con disprezzo ma con pena, sì perché provo pena per tuo figlio a cui tu, consapevolmente, decidi di lasciare un mondo pieno di rifiuti, veleno e tristezza. Io non sono madre ma è il mio desiderio di esserlo che ti parla, perché anche se ancora non lo sono mi sento già una madre migliore di te. Perché io nonostante non abbia mai coccolato, abbracciato o amato tuo figlio, ho comunque legato il suo pannolino al mio zaino e l'ho portato per due ore e mezza sulla mia schiena. Sì, spero davvero che questa foto scorra tra le tue mani un giorno oppure che, ancora meglio, chi era con te ti riconosca nei miei dettagli e te la mandi. So che non muoverò sentimenti di vergogna dentro di te perché le persone come te non si vergognano, ma magari, pensando al futuro di tuo figlio, qualcosa di caldo e pieno d'amore si muoverà nella tua coscienza. Ti saluto e ti stringo la mano sperando di avere l'onore di raccogliere ancora la tua popò lungo il mio cammino".