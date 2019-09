Mangia solo pizza e patatine fritte per 22 anni e ora rischia la cecità

Mercoledì 25 Settembre 2019, 16:28

Una giovane britannica rischia la cecità per aver mangiato pizza e patatine per 22 anni a causa di una rara fobia, secondo quanto riportato da Daily Mail. Nel tentativo di superare il disturbo, Jade Youngman ha visitato diversi nutrizionisti e psicologi, ma i vari trattamenti non hanno dato alcun risultato.Jade Youngman, 25 anni, residente nella città di Norwich, ha raccontato che ha iniziato a soffrire del disturbo alimentare selettivo ARFID - del quale soffre circa il 3% della popolazione - a 3 anni. Da quel momento, non mangia né frutta né verdura. «Solo alla vista di certe pietanze mi sento disgustata», ha ammesso. «So che non mi ucciderà mangiarli e so anche che probabilmente hanno un buon sapore, ma non riesco a metterli in bocca», ha detto.A causa dell'ARFID, la dieta quotidiana di Youngman consiste in bocconcini di pollo, pizza, pasta con formaggio e patatine fritte. «Non mangio mai cose nuove o ciò che non ho mai provato prima», ha dichiarato.Nel tentativo di superare questo disturbo, la giovane si è già rivolta a diversi nutrizionisti e psicologi, ma i trattamenti non hanno dato risultati.La malattia le ha già causato vari problemi di salute tra i quali ansia e depressione. Se continua a alimentarsi in questo modo, Jade potrebbe anche diventare cieca come è già successo a Harvey Dyer, 18 anni, residente nella città britannica di Gloucester.La giovane donna ha detto di sentirsi infelice e frustrata a causa del suo problema alimentare. «Farei di tutto per superarlo. Vorrei solo trovare qualcuno che mi aiuti», ha detto.