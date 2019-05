Poliziotti troppo obesi: in Thailandia tutti a dieta nei campi «Distruggi pancia»

Giovedì 23 Maggio 2019, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 21:23

In Thailandia la polizia dichiara guerra ai chili di troppo. Così i poliziotti sovrappeso vengono mandati al Centro di addestramento della polizia nel distretto diper due settimane di dieta intensa e di esercizio fisico. Una soluzione che, insomma, ricorda molto da vicino quella del sargente maggiore Hartman di Full Metal Jacket con “Palla di lardo”, l’aspirante marine del duro addestramento della guerra del Vietnam.LEGGI ANCHE: Sovrappeso o obeso un italiano su due, 24% dei bambini è oversize LEGGI ANCHE: «Stop alla grassofobia»: Parigi si mobilita in difesa degli oversize​ "Ci sono così tanti problemi se sei un poliziotto grasso. Lavori lentamente e ti muovi lentamente mentre continui a rotolare. Questo è inaccettabile se sei un ufficiale incaricato di arrestare i criminali, dal momento che devi essere abile e andare velocemente", ha detto alla versione online del quotidiano thailandes Kao Sodeil sergente maggiore Maj. Sornpetch Chantarak.Sono circa 200 i poliziotti che hanno partecipato al programma “Distruggi pancia” terminato questo mese. E i risultati si sono visti: secondo il sergente c’è chi da 80 chili è passato a 60 e chi è riuscito a buttar via anche 60 chili (dai 200 chili iniziali).