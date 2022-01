Raoul Bova a processo, è accusato di aggressione a un automobilista. «Gli urlò: ti ammazzo»

Raoul Bova a processo per aggressione ai danni di un automobilista. L'attore romano, 50 anni, deve rispondere infatti dell'accusa di violenza privata, minaccia e lesioni personali per un episodio risalente al 2019.

Raoul Bova a processo, l'aggressione

L'aggressione risale al 27 aprile 2019, poco dopo le 13. Raoul Bova aveva appena finito di pranzare al ristorante I Vitelloni di via Amiterno, in zona San Giovanni, insieme alla sorella maggiore Tiziana e alla compagna 33enne Rocío Muñoz Morales. I tre stavano per partire per L'Aquila, dove dovevano partecipare al funerale di un amico.

Come scrive Francesca Di Martino per Il Messaggero, la compagna di Raoul Bova, prima di salire sulla Jeep Commander dell'attore attende qualche secondo perché lo spazio per aprire lo sportello dell'auto non è sufficiente. All'improvviso spunta una Ford Fiesta grigia che si infila nel parcheggio in retromarcia e sfiora l'attrice spagnola. A quel punto, secondo l'accusa, Raoul Bova scende dall'auto e affronta a muso duro l'automobilista, il 42enne Matteo Vincenzo Cartolaro: «Ora ti porto dentro e ti sistemo, t'ammazzo!». L'automobilista non reagisce e l'attore lo colpisce con pugni al braccio e ad una spalla sinistra.

Raoul Bova a processo

Matteo Vincenzo Cartolaro riporta una prognosi di cinque giorni. I magistrati, negli atti, hanno scritto: «Bova apriva lo sportello lato guida e afferrava il Cartolaro per il braccio sinistro e lo trascinava fuori dal veicolo strappandogli inoltre il cellulare che aveva in mano, che gettava a terra, subito dopo colpiva la persona offesa sul braccio e sulla spalla sinistra».

La prima udienza del processo si terrà a maggio, dopo il rinvio di ieri, davanti al giudice monocratico Valerio de Gioia con imputati sia Bova che Cartolaro. Quest'ultimo è infatti accusato di violenza privata per la manovra azzardata che poteva costare cara a Rocío Muñoz Morales. Che sarà in aula come testimone.