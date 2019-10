Rita Dalla Chiesa, permessi ai mafiosi ergastolani: «Avranno brindato come quando uccisero mio padre»

Avranno brindato come la notte in cui uccisero mio padre, Emanuela e Domenico Russo. La famosa giustizia ingiusta. https://t.co/iYV06fYLYr — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) October 24, 2019

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avranno brindato come la notte in cui uccisero mio padre, Emanuela e Domenico Russo. La famosa giustizia ingiusta»: cosìha commentato amaramente la sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai permessi anche per i mafiosi condannati all'ergastolo.La conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso proprio da Cosa Nostra a Palermo negli anni '80, ha affidato il suo pensiero al suo profilo Twitter, tramite il quale già da giorni si sta indignando e battendo per la scorta al Capitano Ultimo, alias Sergio De Caprio, l'ufficiale dei Carabinieri che catturò Totò Riina e a cui è stata recentemente tolta la protezione da parte dello Stato.