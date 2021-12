Sci campano, assegnate le stelle al merito

Lo Sci Campano premiato dal Coni. Riparte la stagione dello sci anche per gli atleti della Campania sulle nevi di Roccaraso Aremogna, nel frattempo, lo scorso 2 dicembre, dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, è stata ripristinata la tradizionale manifestazione annuale del Coni con la consegna delle Stelle al Merito sportivo per l’anno 2019.

Nella sede del Maschio Angioino, il presidente del Coni regionale Sergio Roncelli e il presidente del Coni provinciale Agostino Felsani, hanno consegnato, per la categoria Società, la Stella d’Argento allo Sci Club Napoli, storico Club fondato nel 1927, nelle mani del suo attuale presidente Roberta Cataldi, mentre, per la categoria Dirigenti sportivi, è stata consegnata la Stella di Bronzo a Giovanni Tomo, per la sua carriera di presidente e dirigente dello Sci Club Vesuvio.