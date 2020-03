La spesa appesa da Milano a Napoli, il post di Nicola Savino commuove i fan

Un cestino con generi alimentari di prima necessità per chi è in difficoltà in questi giorni difficili per la pandemia di coronavirus. Il presentatore TV, volto e voce di radio Deejay,, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che in poche ore ha raccoltolike e commenti commossi a raffica. A Milano, ma anche in altre città d'Italia (su tutte Napoli), impazza il fenomeno della "spesa sospesa".Il cesto è appeso con una corda dal terrazzo di una casa nel cuore della Milano bene con una scritta "se hai fame, c'è qualche cosa", corredato da un maxi cuore. Il cesto appeso arriva fin sul marciapiede in modo che chiunque passi possa prendere ciò di cui necessiti.