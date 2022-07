Superenalotto, gioca 7 euro e ne vince 50mila. «È un operaio, mio cliente abituale»

Operaio di Asolo (Treviso) vince 50 mila euro al Superenalotto. «Gli ho comunicato io la vincita ed è sempre un’emozione!» spiega Filippo Zamperoni titolare dell’Asolo Totobar la ricevitoria di Casella dove si è verificata questa vincita, l’ennesima dopo il botto di qualche anno fa quando si è verificata la vincita record di 3 milioni e 303 mila euro. Il neo vincitore dei 50 mila euro è un quarantenne asolano, operaio di professione e sposato, cliente abituale della ricevitoria.

Il gestore: «È un cliente abituale »

Nell’ultimo concorso del Superenalotto aveva impegnato 7 euro e 50 cent per 5 colonne. «Come altre volte - spiega il gestore -quando è venuto a controllare le schedine, l’ho chiamato in disparte per dirgli che aveva vinto 50 mila euro. Subito non aveva capito, pensava scherzassi come usiamo fare spesso qui da noi. Ma quando gli ho spiegato bene la vincita con il numero di schedina è quasi sbiancato…».

Poi il gestore prosegue: «Sono molto contento per lui intanto perché è un cliente abituale e poi perché è una persona splendida che non si tira mai indietro e ci conosciamo da anni. Poi dai, è una bella emozione anche per noi sapere che una nostra schedina preparata dal nostro punto vendita ha portato fortuna ad una persona normalissima». Ma al Totobar di Casella d’Asolo si continua a giocare e sperare: «Già ora speriamo che la fortuna ci assista perché sento che è vicina la vincita-botto di quelle che lasciano il segno come gli storici 3 milioni…». Nell'attesa comunque molto buoni anche i 50mila euro che aiutano non poco a…passare vacanze spensierate e non solo.