Theo Hernandez è diventato papà: Zoe Cristofoli ha dato alla luce un bimbo. Ma è giallo sul nome

Fiocco azzurro in casa Milan. Oggi è nato il figlio di Theo Hernandez, calciatore del Milan, e della compagna Zoe Cristofoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore su Instagram dove, a corredo di una foto in bianco e nero della piccola mano del neonato stretta al suo dito, ha scritto: «Ti amo figlio».

Ancora ignoto il nome del piccolo, ma nei commenti, molti fan, hanno ipotizzato "Theo Junior". I neo genitori si conoscono da circa tre anni, ma non sarebbero in grado di direi con precisione da quanto tempo stanno insieme. Rispondendo ai fan, infatti, Zoe aveva spiegato che per lei le date e gli anniversari si contano solo dopo il matrimonio.

Il neo papà Theo Hernandez ha saltato gli allenamenti con la sua squadra oggi e molto probabilmente non sarà disponibile per la partita di questo weekend. Il terzino francese si godrà questi primi giorni da papà e starà accanto alla sua compagna, ma chissà che non cambi idea prima della partita.