Trovata capsula del tempo nascosta in un mulino per più di cento anni

I restauratori, che stanno lavorando allo storico edificio Roslyn Grist di Roslyn, a New York, hanno scoperto una capsula del tempo nascosta da oltre 100 anni, secondo quanto riportato dai media locali.

All'interno di una bottiglia di vetro, trovata sul pavimento di cemento dell'edificio, sono state ritrovate due lettere scritte nel 1917 e quattro monete, di cui due del periodo della Guerra di Secessione Americana, 1861-1865.

In una delle due lettere, scritta in italiano, un uomo di nome Romolo Caparrelli ha chiesto di essere ricordato per aver lavorato all'edificio. La nipote di Caparrelli, che risiede negli Stati Uniti, ha raccontato ai media che suo padre le aveva parlato di una bottiglia nascosta dal nonno e si è mostrata molto contenta del ritrovamento.

The 18th-century Roslyn Grist Mill has been under restoration since 2018. Workers recently found a bottle hidden under the floor.​ https://t.co/uN1UJW6cLz — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) December 3, 2020

L'altra lettera, invece, è datato 6 gennaio 1917 ed è stata scritta in inglese da Stephen Speedling, che era il proprietario di una falegnameria posta vicino al mulino. Con il passare del tempo il testo è diventato quasi illeggibile, ma si riesce comunque a intendere che si tratta di parole di ringraziamento indirizzate ai responsabili dei lavori.

Il mulino, costruito tra il 1715 e il 1741, è in fase di restaurazione dal 2018 e al termine dei lavori verrà utilizzato come centro educativo e attrazione per residenti e turisti dello storico Roslyn Village.

