Va in un negozio di animali con il suo bue al guinzaglio

Domenica 24 Marzo 2019, 13:31

In Texas, una coppia ha voluto testare la politica di un negozio di animali che affermava che «tutti gli animali domestici tenuti al guinzaglio sono i benvenuti» e hanno portato il loro bue Oliver nell'eserccizio commerciale.La stravagante trovata è stata registrata e il video è stato pubblicato online, diventando virale in poco tempo, infatti, ha ottenuto più di 1 milione di visualizzazioni su Facebook.Con sorpresa di Shelly Lumpkin e Vincent Browning, l'animale è stato ricevuto «a braccia aperte». Entrando, clienti e dipendenti si sono meravigliati, ma presto si sono avvicinati per accarezzarlo e scattare una foto. «I membri dello staff sono stati molto gentili, siamo stati accolti veramente molto bene», ha commentato Browning sul suo account Facebook.Oliver, comunque, era già una sorta di star sui social network prima di apparire nel negozio. La sua pagina Facebook conta oltre 45.000 follower e racconta la sua vita quotidiana.