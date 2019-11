Sbanca la lotteria per due volte in un anno, c'era una possibilità su 1,6 milioni

Ha vinto per due volte la stessa lotteria. È accaduto negli Stati Uniti, nello stato del Massachusetts. Rolf Rhodes è entrato nel mito: un milione di dollari, ecco il premio conquistato sfruttando un biglietto comprato in una stazione di servizio a cinquanta chilometri da Boston. La possibilità di vincere era di uno su 1,6 milioni, ma Rhodes l'ha centrata vincendo così una cifra perfino superiore a quella collezionata nello scorso maggio, quando aveva guadagnato 650 mila dollari (rinunciando all'opzione di intascarne 50 mila per venti anni).

For many, winning a big lottery jackpot is a once-in-a-lifetime experience. But it looks like lightning has struck twice for Rolf Rhodes. https://t.co/nuEecPyDsL

— TV - NEB (@tv_neb) November 2, 2019