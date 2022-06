XFactor, la sposa della star britannica Tom Mann muore il giorno del matrimonio: le parole del marito spezzano il cuore

Dopo anni di relazione e un figlio di 8 mesi quello doveva essere il giorno più felice della loro vita ma si è trasformato in una tragedia. Danielle Hampson, 34 anni, fidanzata della star di X Factor inglese Tom Mann era pronta a dire il "sì" ma a quell'altare non ci è mai arrivata. È morta improvvisamente la mattina stessa del loro matrimonio, lo scorso sabato 18 giugno.

Un dolore incolmabile che Tom Mann, 28 anni, cantante molto conosciuto in Gran Bretagna, fa fatica ad esprimere in parole: «Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani - la mia migliore amica, il mio tutto, l'amore della mia vita - è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno».

La donna lavorava come dirigente di Pubbliche Relazioni, non aveva problemi di salute noti ed era tornata da poco da una vacanza in Sardegna con il futuro marito Tom e il piccolo figlio Bowie. La causa della morte è ancora sconosciuta.

L'addio straziante del marito

Il lungo mesaggio di dolore condiviso da Tom Mann spezza il cuore: «Mi sento come se avessi pianto un oceano. Non siamo mai arrivati ​​all'altare; o devo pronunciare i nostri voti, o ballare il nostro primo ballo, ma so che sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle" ha scritto il cantante su Instagram "Indosserò questo anello che avrei dovuto indossare sempre come segno del mio amore incondizionato per te»

Nonostante il grande dolore, Tom sa che deve rimanere forte per il piccolo di 8 mesi, che ora crescerà da solo: «Sono completamente distrutto nel tentativo di elaborare questo e onestamente non so dove andare da qui, ma so che devo usare tutta la forza che posso raduno per il nostro bambino. Ti prometto che farò di tutto per crescere Bowie proprio come abbiamo sempre voluto. Ti prometto che saprà quanto fosse fantastica la sua mamma. Prometto di renderti così orgoglioso».

E conclude con un messaggio diretto a tutti i fan: "Cercherò di trovare pace nei vostri messaggi e commenti, ma in questo momento sono in lutto e lo sarò per molto, molto tempo.«Mia cara Dani, la luce più brillante in ogni stanza, il mio mondo non è altro che oscurità senza di te. Mi mancherai per sempre».

La storia di Danielle e Tom

La coppia si frequentava dal 2015, quando Danielle ha condiviso il suo primo post su Instagram con Tom. I due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale a dicembre 2019, quando Tom annunciò il futuro matrimonio. L'ultimo post sui social della coppia risale a tre settimane fa, durante la vacanza della coppia in Sardegna.

Chi è Tom

Tom aveva fatto un'audizione per X Factor come artista solista, ma era stato inserito in Stereo Kicks, che arrivto finalista nel 2014. Il gruppo era composto da Jake Sims, Chris Leonard, Charlie Jones, Casey Johnson, Barclay Beales, Reece Bibby e Tom ed era considerato il nuovo fenomeno del momento in Gran Bretagna, la boy band che avrebbe surclassato gli One Direction. Tom scrisse il primo singolo della band "Love Me So". L'anno dopo però il gruppo si è sciolto nel 2015 appena 10 mesi dopo essersi formato su The X Factor.